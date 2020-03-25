Житель Бурятии выплатил около 200 тысяч долга по алиментам

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина перечислил средства, находясь на заработках в Южной Корее



В Селенгинском районе Бурятии судебные приставы взыскали с уроженца Гусиноозерска, находящегося на заработках в Южной Корее, алиментную задолженность в размере 194 тысяч рублей.



С момента поступления в июне прошлого года исполнительного документа в службу судебных приставов должник не выплачивал алименты. Это привело к образованию задолженности перед несовершеннолетним сыном, проживающим с мамой в Москве.



Судебный пристав принял меры, связанные с ограничением права выезда должника за пределы России. Мужчина, узнав об ограничении через родственников, вышел на связь, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. В результате он перечислил необходимую сумму на депозитный счет отдела.



Пристав отменил ранее вынесенные запреты и ограничения, а 194 тысяч рублей распределил для перечисления на банковский счёт взыскателя.



- Кроме того, должник произвел полную выплату по алиментам вплоть до периода достижения ребёнком в этом году совершеннолетия. Вскоре после окончания производства на имя руководства отдела поступила благодарность от матери ребёнка, которая отметила, что деньги будут использованы при поступлении в вуз, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

