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Житель Бурятии выплатил около 200 тысяч долга по алиментам

Житель Бурятии выплатил около 200 тысяч долга по алиментам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина перечислил средства, находясь на заработках в Южной Корее

В Селенгинском районе Бурятии судебные приставы взыскали с уроженца Гусиноозерска, находящегося на заработках в Южной Корее, алиментную задолженность в размере 194 тысяч рублей.

С момента поступления в июне прошлого года исполнительного документа в службу судебных приставов должник не выплачивал алименты. Это привело к образованию задолженности перед несовершеннолетним сыном, проживающим с мамой в Москве.

Судебный пристав принял меры, связанные с ограничением права выезда должника за пределы России. Мужчина, узнав об ограничении через родственников, вышел на связь, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. В результате он перечислил необходимую сумму на депозитный счет отдела.

Пристав отменил ранее вынесенные запреты и ограничения, а 194 тысяч рублей распределил для перечисления на банковский счёт взыскателя.

- Кроме того, должник произвел полную выплату по алиментам вплоть до периода достижения ребёнком в этом году совершеннолетия. Вскоре после окончания производства на имя руководства отдела поступила благодарность от матери ребёнка, которая отметила, что деньги будут использованы при поступлении в вуз, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
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