Читателям доступно дистанционное обслуживание и продление книг
Централизованная библиотечная система города Улан-Удэ временно приостанавливает обслуживание пользователей. Меры приняты в соответствии с приказом комитета по культуре городской администрации №21 от 24.03.2020 г. «О деятельности муниципальных учреждений культуры г. Улан-Удэ в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации».
Дистанционное обслуживание и продление книг возможно по телефонам 21-11-89, 21-99-47; через сайт www.cbs-uu.ru и мобильное приложение. На время карантина режим дистанционного обслуживания: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Об этом сообщает пресс-служба ЦБС.
Напомним, что республиканские библиотеки перестали обслуживать читателей ещё на прошлой неделе.
Библиотеки Улан-Удэ закрылись для посетителей
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