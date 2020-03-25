Телеведущий провёл прямой эфир в соцсети
Накануне известный российский пародист и телеведущий Максим Галкин провёл прямой эфир в Instagram. Он прогуливался по своему участку, показывал подписчикам деревья разных пород, растущие возле его дома, и отвечал на некоторые вопросы.
Многие пользователи передавали привет из российских городов, так, двое подписчиков оказались из Улан-Удэ и Бурятии, где в юности жил Максим Галкин.
- Привет, родной Улан-Удэ! Я жил под Улан-Удэ, в военном посёлке или городке – Сосновый бор, вроде бы. То есть за Байкалом, - рассказал телеведущий подписчикам.
Позже он увидел еще один комментарий и прокомментировал: «из Бурятии привет, вот в Бурятии я как раз и жил».
Как сообщал «Байкал-Daily», учился Максим Галкин в Бурятии в школе №5 с 87-го по 89-й годы, во время службы отца-генерала в Сосновом Бору.
- Когда мы жили в военном городке под Улан-Удэ, мне нужно было идти до школы 20 минут. Я выходил из дома, встречал одноклассников и каждый день рассказывал им бесконечную авантюрную историю. На ходу придумывал героя, поступки... Ребята слушали и после уроков с нетерпением ждали продолжения. И поскольку сочинять всякую ерунду я начал раньше, чем кривляться, сейчас сам пишу свои эстрадные номера, - делился в интервью «АиФ» Максим Галкин.
Максим Галкин передал привет Бурятии
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Я тоже не рада, что цена маски высокая», - призналась Евгения Лудупова
Нарушения представляют угрозу причинения вреда жизни и здоровью детей
Изъятые бестабачные смеси уничтожат
Мужчина перечислил средства, находясь на заработках в Южной Корее
Телеведущий провёл прямой эфир в соцсети
Проба на коронавирус дала предварительный положительный результат, анализы для проверки сейчас направлены в Новосибирск
Беспилотный летательный аппарат фотографировал и снимал огневые позиции «противника»
Дарья Булавина рассказала «Байкал-Daily» об их с мужем второй свадебной церемонии на льду озера. ВИДЕО
Нарушение могло стать причиной распространения вредных организмов
Контролируемые выжигания приостановлены из-за непогоды
Работы по уборке снега продолжаются
Аферистка злоупотребляла доверием людей
В дело вмешалась прокуратура
Всего похищено дизтоплива на сумму более 335 тысяч рублей
Мужчина выловил рыбы почти на 73 тысячи рублей