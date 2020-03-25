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Максим Галкин передал привет Бурятии

Максим Галкин передал привет Бурятии
Общество, 
Телеведущий провёл прямой эфир в соцсети

Накануне известный российский пародист и телеведущий Максим Галкин провёл прямой эфир в Instagram. Он прогуливался по своему участку, показывал подписчикам деревья разных пород, растущие возле его дома, и отвечал на некоторые вопросы.

Многие пользователи передавали привет из российских городов, так, двое подписчиков оказались из Улан-Удэ и Бурятии, где в юности жил Максим Галкин.

- Привет, родной Улан-Удэ! Я жил под Улан-Удэ, в военном посёлке или городке – Сосновый бор, вроде бы. То есть за Байкалом, - рассказал телеведущий подписчикам.

Позже он увидел еще один комментарий и прокомментировал: «из Бурятии привет, вот в Бурятии я как раз и жил».

Как сообщал «Байкал-Daily», учился Максим Галкин в Бурятии в школе №5 с 87-го по 89-й годы, во время службы отца-генерала в Сосновом Бору. 

- Когда мы жили в военном городке под Улан-Удэ, мне нужно было идти до школы 20 минут. Я выходил из дома, встречал одноклассников и каждый день рассказывал им бесконечную авантюрную историю. На ходу придумывал героя, поступки... Ребята слушали и после уроков с нетерпением ждали продолжения. И поскольку сочинять всякую ерунду я начал раньше, чем кривляться, сейчас сам пишу свои эстрадные номера, - делился в интервью «АиФ» Максим Галкин. 

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