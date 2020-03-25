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ВСГИК переходит на дистанционную форму обучения

ВСГИК переходит на дистанционную форму обучения
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Вуз ушёл на электронную форму обучения с 25 марта

С 25 марта учебный процесс во Восточно-Сибирском государственном институте культуры перешёл на дистанционную форму. В частности, взаимодействие обучающихся и преподавателей организовано в электронной информационно-образовательной среде института. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Профилактические меры приняты в соответствии с приказами минобрнауки России от 14.03.20 №397, минкультуры России от 16.03.2020 № 357 и приказа ректора от 17.03.2020 № 079/6 «Об организации образовательного процесса в целях соблюдения мер по предупреждению коронавируса». По всем вопросам обучающиеся могут обратиться в деканат своего факультета.

Примечательно, что первый день дистанционного обучения в вузе совпал с днём работников культуры России.

Ранее в Бурятии о переходе на новую форму учебного процесса заявили БГУБГСХА и ВСГУТУ.
ВСГИК Улан-Удэ дистанционное обучение вузы образование коронавирус
 
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