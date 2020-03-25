ВСГИК переходит на дистанционную форму обучения

Вуз ушёл на электронную форму обучения с 25 марта
С 25 марта учебный процесс во Восточно-Сибирском государственном институте культуры перешёл на дистанционную форму. В частности, взаимодействие обучающихся и преподавателей организовано в электронной информационно-образовательной среде института. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Профилактические меры приняты в соответствии с приказами минобрнауки России от 14.03.20 №397, минкультуры России от 16.03.2020 № 357 и приказа ректора от 17.03.2020 № 079/6 «Об организации образовательного процесса в целях соблюдения мер по предупреждению коронавируса». По всем вопросам обучающиеся могут обратиться в деканат своего факультета.
Примечательно, что первый день дистанционного обучения в вузе совпал с днём работников культуры России.
Ранее в Бурятии о переходе на новую форму учебного процесса заявили БГУ, БГСХА и ВСГУТУ.
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