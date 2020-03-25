В Улан-Удэ предприятия захламили погрузочные площадки

Нарушение могло стать причиной распространения вредных организмов



В Улан-Удэ госинспектор управления Россельхознадзора при отборе проб лесоматериалов на погрузочных площадках ООО «Соболь», ООО «Ладога», ИП Мариев, ООО «ЛПК Восток» выявил нарушение законодательства в сфере карантина растений.



Организации захламили территории погрузочно–разгрузочных площадок порубочными остатками, что может стать причиной распространения карантинных вредных организмов.



- В отношении должностных лиц предприятий и предпринимателя возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ. Выданы предписания об устранении нарушений правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки, наложены штрафы, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадора по Иркутской области и Бурятии.

