Нарушение могло стать причиной распространения вредных организмов
В Улан-Удэ госинспектор управления Россельхознадзора при отборе проб лесоматериалов на погрузочных площадках ООО «Соболь», ООО «Ладога», ИП Мариев, ООО «ЛПК Восток» выявил нарушение законодательства в сфере карантина растений.
Организации захламили территории погрузочно–разгрузочных площадок порубочными остатками, что может стать причиной распространения карантинных вредных организмов.
- В отношении должностных лиц предприятий и предпринимателя возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ. Выданы предписания об устранении нарушений правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки, наложены штрафы, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадора по Иркутской области и Бурятии.
В Улан-Удэ предприятия захламили погрузочные площадки
Общество, Фото:
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