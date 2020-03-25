Контролируемые выжигания приостановлены из-за непогоды
По состоянию на 25 марта лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано. Профилактические контролируемые противопожарные выжигания подстилки, сухой травы и других горючих материалов сотрудниками лесной охраны приостановлены в связи с погодными условиями.
Контролируемые выжигания в ближайшее время запланированы в Джидинском, Мухоршибирском, Еравнинском, Баунтовском, Селенгинском и Бичурском районах Бурятии, сообщает пресс-служба Республиканского лесного хозяйства.
При обнаружении задымлений лесники просят сообщать на «горячую линию» лесной охраны – 20-44-44.
В Бурятии лесных пожаров не зарегистрировано
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