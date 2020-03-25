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В Бурятии лесных пожаров не зарегистрировано

В Бурятии лесных пожаров не зарегистрировано
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Контролируемые выжигания приостановлены из-за непогоды

По состоянию на 25 марта лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано. Профилактические контролируемые противопожарные выжигания подстилки, сухой травы и других горючих материалов сотрудниками лесной охраны приостановлены в связи с погодными условиями.

Контролируемые выжигания в ближайшее время запланированы в Джидинском, Мухоршибирском, Еравнинском, Баунтовском, Селенгинском и Бичурском районах Бурятии, сообщает пресс-служба Республиканского лесного хозяйства.

При обнаружении задымлений лесники просят сообщать на «горячую линию» лесной охраны – 20-44-44.


лесные пожары РАЛХ
 
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