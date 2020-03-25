В Бурятии лесных пожаров не зарегистрировано

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Контролируемые выжигания приостановлены из-за непогоды



По состоянию на 25 марта лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано. Профилактические контролируемые противопожарные выжигания подстилки, сухой травы и других горючих материалов сотрудниками лесной охраны приостановлены в связи с погодными условиями.



Контролируемые выжигания в ближайшее время запланированы в Джидинском, Мухоршибирском, Еравнинском, Баунтовском, Селенгинском и Бичурском районах Бурятии, сообщает пресс-служба Республиканского лесного хозяйства.



При обнаружении задымлений лесники просят сообщать на «горячую линию» лесной охраны – 20-44-44.





