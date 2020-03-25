За ночь на дороги Улан-Удэ рассыпано 480 тонн песка

Работы по уборке снега продолжаются



С полуночи на дороги Улан-Удэ вышли 8 тракторов-щёток. Для грейдирования снежных наносов задействованы 3 автогрейдера.



С 4 часов утра в работу вышли 14 пескоразбрасывательных машин и 3 погрузчика. Для ручной и механизированным погрузки и вывоза снега привлечены 20 самосвалов и 5 бобкэтов.



Работы по подсыпке песка и уборке снега продолжаются, сообщает комитет городского хозяйства.

