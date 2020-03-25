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Улан-удэнку осудили за мошенничество на 45 млн рублей

Улан-удэнку осудили за мошенничество на 45 млн рублей
Общество,  Фото:pixabay.com
Аферистка злоупотребляла доверием людей

31-летняя улан-удэнка признана виновной в совершении двух эпизодов преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

В суде установлено, что женщина с февраля по октябрь 2017 года под видом инвестирования денежных средств в бизнес под проценты обманом похитила деньги девяти потерпевших на общую сумму 45,07 млн рублей.

Кроме того, злоупотребляя доверием знакомого, женщина получила от него в качестве предоплаты за приобретение крупной партии дорогих сотовых телефонов денежные средства на сумму 1,06 млн рублей. Деньгами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.

Суд приговорил женщину к пяти годам колонии общего режима.

Исковые требования потерпевших судом удовлетворены.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
мошенничество
 
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