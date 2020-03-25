Аферистка злоупотребляла доверием людей
31-летняя улан-удэнка признана виновной в совершении двух эпизодов преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
В суде установлено, что женщина с февраля по октябрь 2017 года под видом инвестирования денежных средств в бизнес под проценты обманом похитила деньги девяти потерпевших на общую сумму 45,07 млн рублей.
Кроме того, злоупотребляя доверием знакомого, женщина получила от него в качестве предоплаты за приобретение крупной партии дорогих сотовых телефонов денежные средства на сумму 1,06 млн рублей. Деньгами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.
Суд приговорил женщину к пяти годам колонии общего режима.
Исковые требования потерпевших судом удовлетворены.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Улан-удэнку осудили за мошенничество на 45 млн рублей
Общество, Фото:
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