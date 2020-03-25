В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Баргузинском районе Бурятии ресурсоснабжающая организация – общество с ограниченной ответственностью «Коммунальное хозяйство» нарушало законодательство в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Установлено, что организация не обеспечила нормативный запас топлива на шести котельных социально значимых объектов района – медицинского и образовательных учреждений.
В суд было направлен иск об обязании общества сформировать нормативный запас топлива на указанных котельных с учётом его расходования до окончания отопительного периода.
Судом исковое требование удовлетворено, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Котельные в районе Бурятии не обеспечили запасом топлива
Общество, Фото:
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