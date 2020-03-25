Котельные в районе Бурятии не обеспечили запасом топлива

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Баргузинском районе Бурятии ресурсоснабжающая организация – общество с ограниченной ответственностью «Коммунальное хозяйство» нарушало законодательство в сфере жилищно-коммунального хозяйства.



Установлено, что организация не обеспечила нормативный запас топлива на шести котельных социально значимых объектов района – медицинского и образовательных учреждений.



В суд было направлен иск об обязании общества сформировать нормативный запас топлива на указанных котельных с учётом его расходования до окончания отопительного периода.



Судом исковое требование удовлетворено, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

