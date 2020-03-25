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В Бурятии бывшие начальник и бригадир получили сроки за хищение топлива

В Бурятии бывшие начальник и бригадир получили сроки за хищение топлива
Общество,  Фото:pixabay.com
Всего похищено дизтоплива на сумму более 335 тысяч рублей

Вступил в законную силу приговор, постановленный Северобайкальским городским судом Бурятии в отношении бывших заместителя начальника и бригадира ОМТО-4 станции Северобайкальск. Они признаны виновными в растрате дизельного топлива, которыми осуществлялось снабжение предприятий железнодорожного транспорта Северобайкальского региона.

Растрата дизельного топлива совершалась в период с 1 февраля 2016 года по 15 марта 2017 года, всего похищено дизельного топлива общей массой 10 102,2 на общую сумму 335 396, 04 руб.

Действия заместителя начальника квалифицированы в качестве организатора, выписывавшего фиктивные требования-накладные. Также он предоставил служебный автомобиль для перевозки топлива со склада топлива во двор свидетеля, который не знал о преступных намерениях, а также договорился о реализации топлива, дал указания подчинённому работнику о фиктивном перемещении дизельного топлива без фактического его перемещения.

Действия бригадира квалифицированы в качестве исполнителя.

- С учётом смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих организатору преступления судом апелляционной инстанции реальное лишение свободы заменено условное сроком 1 год 4 месяца с испытательным сроком 3 года, с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях, а также в коммерческих организациях с участием в уставном капитале государства, муниципального образования сроком на 2 года, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.

Бывшему бригадиру назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Также назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях, а также в коммерческих организациях с участием в уставном капитале государства, муниципального образования сроком на 2 года.




приговор прокуратура
 
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