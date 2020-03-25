В Бурятии омулёвый браконьер получил условный срок

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина выловил рыбы почти на 73 тысячи рублей



Прокуратура Тарбагатайского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении



30-летний житель Тарбагатайского района Бурятии признан виновным по п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов в местах нереста и на миграционных путях к ним».



В суде установлено, что в октябре 2019 года мужчина, заведомо зная о запрете на вылов омуля, установил в период нереста в реке Селенга рыболовную сеть и выловил 10 экземпляров байкальского омуля. Ущерб составил 72,8 тыс. рублей.



Виновному назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 10 месяцев. Исковые требования о возмещении ущерба судом удовлетворены.



Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратура.

