В Бурятии омулёвый браконьер получил условный срок

Мужчина выловил рыбы почти на 73 тысячи рублей
Прокуратура Тарбагатайского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении
30-летний житель Тарбагатайского района Бурятии признан виновным по п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов в местах нереста и на миграционных путях к ним».
В суде установлено, что в октябре 2019 года мужчина, заведомо зная о запрете на вылов омуля, установил в период нереста в реке Селенга рыболовную сеть и выловил 10 экземпляров байкальского омуля. Ущерб составил 72,8 тыс. рублей.
Виновному назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 10 месяцев. Исковые требования о возмещении ущерба судом удовлетворены.
Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратура.
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