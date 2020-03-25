«Журавушка» успешно внедряет новые технологии работы с детьми с тяжёлыми нарушениями развития
Дом-интернат для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка» признан лучшим по итогам 2019 года среди организаций социальной помощи семье и детям Минсоцзащиты Бурятии.
Как отметила Марина Рогачева, это первая значимая победа за три года деятельности дома-интерната в новом направлении – работе с особенными детьми.
Сегодня «Журавушка» успешно внедряет новые технологии работы с детьми с тяжёлыми множественными нарушениями развития, активно занимается социализацией и интеграцией воспитанников в общество. Так, по итогам работы 98% воспитанников имеют положительную динамику в развитии, более 40 грамот и дипломов в различных конкурсах.
Однако, самый главный результат – устройство 18 детей в семьи, из них 13 детей – в приёмные. Кроме того, двое ребят вернулись в кровные семьи по причине восстановления в родительских правах, а ещё трое - вернулись в родные семьи после длительного нахождения в интернате.
В 2019 году детский дом-интернат «Журавушка» стал победителем конкурса Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации по программе «Право быть равным». Инновационный социальный проект учреждения «Улыбнись миру!» получил финансовую поддержку в размере 1,35 млн рублей.
«Журавушка» стала лучшим соцучреждением Бурятии
Общество, Фото:
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