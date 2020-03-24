В Иркутской области подтопило участки в нескольких населённых пунктах



В городе Нижнеудинске подтоплен один придомовой участок. Для ликвидации последствий задействован экскаватор для углубления канала водоотведения.



В селе Услон Зиминского района частично подтоплены придомовые территории двух участков. Силами местной администрации здесь проводятся работы по водоотводу путём углубления и очистки водоотводного канала, откачке талой воды помпой. Угрозы подтопления жилых домов нет.



В посёлке Западный села Хомутово Иркутского района из-за обильного снеготаяния наблюдается частичное подтопление талыми водами в пониженных рельефах местности земельных участков и 55 придомовых территорий.



Для координации действий и оценки обстановки работает оперативная группа МЧС. Силами иркутского пожарно-спасательного гарнизона, администрации района, бригады коммунальных служб и добровольцев проводится углубление и очистка водоотводных каналов. Задействовано 11 человек, 5 единиц техники.



- В ходе подворовых обходов до населения доводится информация о необходимости расчистки водоотводных каналов на собственных участках. При выявлении фактов их самовольного перекрытия информация незамедлительно направляется в районную администрацию для принятия мер в отношении собственников, - рассказал Вячеслав Федосеенко, врио начальника ГУ МЧС России по Иркутской области.





В Иркутской области при повышении дневных температур и активном таянии снега произошло подтопление талыми водами придомовых участков в ряде населённых пунктов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.