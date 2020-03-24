В Улан-Удэ появились контейнеры для раздельного мусора



Контейнеры для сбора ПЭТ-бутылок появились возле социально важных объектов: школ, больниц, мест отдыха горожан, на площади Советов. В дальнейшем количество точек для контейнеров в городе увеличится до 70-ти.



В Советском районе установлено 14 контейнеров для раздельного сбора мусора. Скоро евробаки с яркими наклейками появятся в Октябрьском и Железнодорожном районах в местах общего пользования с большой проходимостью.



Собранные ПЭТ - бутылки будут отправляться на мусоросортировочную станцию, а далее – на переработку. Это позволит уменьшить количество отходов и увеличить объём переработки, сообщили на мусоросортировочной станции.



– Объём мусора, который поступает на станцию зависит от дней недели. К примеру, в понедельник количество и машин, и массы груза гораздо выше. В выходные меньше. Станция работает пять дней в неделю. Работают три единицы техники – мини-погрузчик, КАМАЗ, транспортный мусоровоз МКТ-150, – отметил начальник цеха МСС-2 Артём Афанасьев.



На мусоросортировочной станции всё начинается с весовой. Технику взвешивают, чтобы знать точную массу мусора. Затем машина идёт на разгрузку, а погрузчик подаёт отходы на линию сортировки. По конвейеру весь мусор идёт вверх. В начале конвейера двое сотрудников откидывают крупногабаритный мусор, вторичный металл, который идёт на переработку, и разрезают мешки, чтобы не повредить сортировочное оборудование – барабанный грохот.



– В нём отсеивается земля. В дальнейшем эту землю при добавлении микробов можно использовать как почвогрунт. Затем идёт ручная сортировка по фракциям: картон, алюминиевая банка, полиэтилен и так далее. В конце весь мусор брикетируется. Затем передаётся предпринимателям на переработку. В настоящее время в Улан-Удэ много людей, которые задумываются о переработке и проблемах экологии, – отметил Артем Афанасьев.



Мусоросортировочная станция МСС-2 открылась в Улан-Удэ в сентябре 2019 года. За шесть месяцев работы на станции обработаны 10 тысяч тонн ТКО. Из них были извлечены вторичные металлы: алюминиевая банка (5 тонн), железо 12А (35 тонн), картон (100 тонн), полимеры (70 тонн), тетрапак (23,5 тонн), RDF (160 тонн). Итого порядка 393,5 тонны вторичного сырья. Работа станции снижает нагрузку на городской полигон твёрдых коммунальных отходов и препятствует появлению новых свалок, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.





