В Бурятии выписали штраф инвалиду за переход в неположенном месте

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Житель состоит на учёте в Республиканском психоневрологическом диспансере



К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась жительница Тарбагатайского района с жалобой на действия сотрудников полиции.



«Согласно доводам женщины, её сын состоит на учёте в Республиканском психоневрологическом диспансере, в связи с чем сотрудники полиции, используя беспомощное состояние инвалида, регулярно привлекают его к административной ответственности», отметили в аппарате омбудсмена.



Установлено, что за переход проезжей части в неустановленном месте, сотрудниками ДПС в отношении инвалида был составлен протокол об административном правонарушении. А в последующем — протокол за неуплату административного штрафа в установленный срок.



- Министерством внутренних дел по Бурятии по запросу уполномоченного проведена служебная проверка, нарушений не установлено. При этом, сообщено, что при фиксации правонарушения свидетели и очевидцы не присутствовали, видеосъёмка не велась. Мировым судьёй при вынесении постановлений о назначении административного штрафа вопрос о вменяемости инвалида не рассматривался. Прокурором Тарбагатайского района по обращению уполномоченного в защиту прав инвалида принесены протесты о прекращении производств в связи с отсутствием состава административных правонарушений, - рассказали в аппарате уполномоченного.





