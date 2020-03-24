Житель состоит на учёте в Республиканском психоневрологическом диспансере
К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась жительница Тарбагатайского района с жалобой на действия сотрудников полиции.
«Согласно доводам женщины, её сын состоит на учёте в Республиканском психоневрологическом диспансере, в связи с чем сотрудники полиции, используя беспомощное состояние инвалида, регулярно привлекают его к административной ответственности», отметили в аппарате омбудсмена.
Установлено, что за переход проезжей части в неустановленном месте, сотрудниками ДПС в отношении инвалида был составлен протокол об административном правонарушении. А в последующем — протокол за неуплату административного штрафа в установленный срок.
- Министерством внутренних дел по Бурятии по запросу уполномоченного проведена служебная проверка, нарушений не установлено. При этом, сообщено, что при фиксации правонарушения свидетели и очевидцы не присутствовали, видеосъёмка не велась. Мировым судьёй при вынесении постановлений о назначении административного штрафа вопрос о вменяемости инвалида не рассматривался. Прокурором Тарбагатайского района по обращению уполномоченного в защиту прав инвалида принесены протесты о прекращении производств в связи с отсутствием состава административных правонарушений, - рассказали в аппарате уполномоченного.
В Бурятии выписали штраф инвалиду за переход в неположенном месте
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Причиной стала неблагоприятная эпидемиологическая ситуация
У республики «золото» в командном зачёте, одиночных разрядах, смешанных парах, юношеском парном разряде
Сейчас производится откачка воды
Их установили возле социально важных объектов
Блогер удивляется большому количеству заборов и бездомных собак в городе
Житель состоит на учёте в Республиканском психоневрологическом диспансере
Он заранее разработал план преступления
На сегодня уже расселено 24 человека
Мужчина застрелил соседа, чей табун лошадей регулярно вытаптывал его посевы
По версии следствия, он продавал рельсы, выведенных из эксплуатации, по заниженным ценам
Следователи о проверке Баира Жамбалова на полиграфе: «Выявлены реакции, что он мог находиться за рулём автомобиля в момент ДТП»
От второго тестирования, ради которого приехали эксперты из Москвы, политик отказался
Полицейские задержали его по «горячим следам»
План организационных и санитарно-эпидемиологических мероприятий утвердил Игорь Шутенков
В кошельке лежали 7 тысяч рублей
Он украл кредитную карту своего нового знакомого