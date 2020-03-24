Забайкалец задушил знакомого, чтобы угнать его машину

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Общество,  Фото:pixabay.com
Он заранее разработал план преступления

В Забайкалье суд рассмотрит уголовное дело в отношении 23-летнего ранее несудимого жителя Дульдургинского района. Он обвиняется в убийстве (п. «з» ч. 2 ст. 105) и разбое с применением насилия (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ).

По версии следствия, в октябре прошлого года молодой человек решил присвоить автомобиль своего знакомого. Он заранее разработал план разбойного нападения. В одном из гаражных кооперативов Читы молодой человек верёвкой задушил потерпевшего и закрыл его труп в гараже. На похищенном автомобиле убийца отправился в Дульдургинский район.

В ходе следствия обвиняемый признал вину в совершении убийства, однако не признал вину в совершении разбоя. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Забайкальский краевой суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

убийство
 
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