В Бурятии 380 человек переедут из аварийного жилья в новое



В Бурятии в 2020 году новыми квартирами обзаведутся около 400 жильцов аварийных домов. Это почти в два раза больше, чем было расселено в 2019 году. С каждым годом темпы расселения будут наращиваться.



- Переселение из аварийного жилья - одна из успешных федеральных программ, реализуемых в России. С 2008 по 2018 год более 1 млн человек в России переехало из аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2012 года. Но это не значит, что бараков и трущоб в стране не осталось. Поэтому в начале 2019 года работа над проблемой продолжилась - заработал федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», который стал частью национального проекта «Жильё и городская среда». Оператором программы, как и раньше, выступает Фонд содействия реформированию ЖКХ, - сообщили в пресс-службе минстроя Бурятии.



В феврале министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев доложил президенту РФ Владимиру Путину, что план по расселению в 2019 году 140 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда был перевыполнен практически в шесть раз. В Бурятии вместо 60 запланированных человек расселили 227. И это при том, что реализация программы началась со второго полугодия, с учётом заключенных соглашений с фондом. Таким образом, более 4 тысяч квадратных метров аварийного жилья ликвидировали.



В текущем году планируется расселить 380 человек и ликвидировать около 7 тыс. кв. м. На сегодня уже расселено 24 человека. В министерстве отметили, что есть вероятность того, что количество тех, кого переселят в текущем году, будет гораздо больше запланированного. В целом, до 2024 года необходимо будет расселить более 7 тысяч человек из 96,6 тысяч кв. м. аварийного жилья.

