Мужчина застрелил соседа, чей табун лошадей регулярно вытаптывал его посевы
В Бурятии прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Тарбагатайского района. Он обвиняется в убийстве (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Как сообщал «Байкал-Daily», в июле прошлого года на животноводческой стоянке, расположенной в 10 километрах от села Саратовка, было обнаружено тело 43-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – огнестрельным ранением груди.
Выяснилось, что 54-летний владелец стоянки, глава крестьянско-фермерского хозяйства, на протяжении нескольких лет враждовал с соседом-фермером, чей табун лошадей во время свободного выпаса регулярно вытаптывал его посевы. В тот день лошади соседа вновь забрели на поля мужчины. Тогда он загнал их на свою территорию и удерживал там.
В поисках лошадей их хозяин с двумя работниками прибыл на автомобиле на заимку к обвиняемому, который в ходе возникшего конфликта выстрелил в сторону машины из гладкоствольного ружья.
В результате выстрела картечь разлетелась по салону машины. Фермер, находившийся за рулём автомобиля, от полученных огнестрельных ранений скончался. Пассажиры по счастливой случайности не пострадали.
Уголовное дело направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Верховный суд Бурятии рассмотрит дело фермера, убившего соседа
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Следователи о проверке Баира Жамбалова на полиграфе: «Выявлены реакции, что он мог находиться за рулём автомобиля в момент ДТП»
От второго тестирования, ради которого приехали эксперты из Москвы, политик отказался
Полицейские задержали его по «горячим следам»
План организационных и санитарно-эпидемиологических мероприятий утвердил Игорь Шутенков
В кошельке лежали 7 тысяч рублей
Он украл кредитную карту своего нового знакомого
Блогер Илья Варламов гуляет по городу и ест буузы
На пожаре погибли хозяин дома и его товарищ
Ожидаемая цена – 40 рублей за штуку
Запрет будет действовать до стабилизации эпидемиологической обстановки
Военными использовались ракета «воздух-воздух»
По предварительным данным, произошёл несчастный случай
На следующий день он украл вещи из комнаты общежития
При обыске у него обнаружен гашиш
Людей просят с пониманием отнестись к принятым мерам
Работы ведутся ночное время