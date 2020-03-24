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Верховный суд Бурятии рассмотрит дело фермера, убившего соседа

Верховный суд Бурятии рассмотрит дело фермера, убившего соседа
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина застрелил соседа, чей табун лошадей регулярно вытаптывал его посевы

В Бурятии прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Тарбагатайского района. Он обвиняется в убийстве (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как сообщал «Байкал-Daily», в июле прошлого года на животноводческой стоянке, расположенной в 10 километрах от села Саратовка, было обнаружено тело 43-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – огнестрельным ранением груди. 

Выяснилось, что 54-летний владелец стоянки, глава крестьянско-фермерского хозяйства, на протяжении нескольких лет враждовал с соседом-фермером, чей табун лошадей во время свободного выпаса регулярно вытаптывал его посевы. В тот день лошади соседа вновь забрели на поля мужчины. Тогда он загнал их на свою территорию и удерживал там.

В поисках лошадей их хозяин с двумя работниками прибыл на автомобиле на заимку к обвиняемому, который в ходе возникшего конфликта выстрелил в сторону машины из гладкоствольного ружья.

В результате выстрела картечь разлетелась по салону машины. Фермер, находившийся за рулём автомобиля, от полученных огнестрельных ранений скончался. Пассажиры по счастливой случайности не пострадали.

Уголовное дело направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
убийство
 
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