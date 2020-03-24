Директор МУП «Ангарский трамвай» подозревается в получении взятки

По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.







<br />

Следователями Иркутской области предъявлено обвинение директору МУП «Ангарский трамвай» по ч.6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом, совершенное в особо крупном размере».По версии следствия, директор предприятия получил от представителя юридических лиц свыше 1 млн рублей за заключение договоров купли-продажи имущества в виде чёрного и цветного металлов, принадлежащего муниципальному предприятию.Таким образом, с 2019 по 2020 годы в рамках договорённостей обвиняемого с коммерческими структурами была демонтирована и в дальнейшем реализована по заниженным ценам значительная часть рельсов ряда трамвайных маршрутов, выведенных из эксплуатации.Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Иркутской области.Следствием установлено, что общая сумма требуемой взятки составляла 2 млн рублей. После получения части денег обвиняемый был задержан следователями СК России при взаимодействии сотрудников УФСБ.