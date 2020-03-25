По данным Бурятского гидрометцентра, 25 марта по республике облачная с прояснениями погода
Ночью снег, местами сильные снегопады, метели, днём местами небольшой снег. Ветер северо-западный 8-13, в отдельных районах 18-24, ночью местами до 25-28 м/с. Температура ночью 6-11, местами 16-21, в горах юго-запада до 26 мороза, днём 1-6, местами до 11 мороза.
В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12, порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 9-11, днём 3-5 мороза.
В Бурятии местами снегопады и метели
Общество, Фото:
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