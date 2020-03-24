Подготовлены поправки в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
Педагогам, работающим в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках, посёлках городского типа или городах, где живет менее 50 тысяч человек, планируется компенсировать расходы на оплату коммунальных услуг жилых помещений, включая отопление и освещение. Соответствующие поправки о важных мерах социальной поддержки учителей подготовлены министерством просвещения и внесены в проект федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года).
Размер, условия и порядок возмещения указанных расходов будет утверждать правительство Российской Федерации и субъекты Российской Федерации. При этом средства для компенсации затрат должны быть выделены из федерального бюджета (педагогам федеральных государственных образовательных организаций) и бюджетов субъектов (педагогам образовательных организаций субъектов и муниципальных образовательных организаций). Отметим, что эти меры социальной поддержки будут распространяться как на учителей, проживающих и работающих в сельских населённых пунктах, так и на работающих, но не проживающих в сельской местности.
В ряде субъектов уже есть региональный опыт льготной поддержки сельских учителей. Так, в Забайкалье педагоги и пенсионеры из числа педагогических работников, проживающие и работающие в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа), получают ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения и на уплату взноса на капитальный ремонт в размере фактических расходов, но не более 2 176 рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края.
Сельским педагогам компенсируют расходы на коммунальные услуги
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