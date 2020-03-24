В Улан-Удэ начнут обрабатывать подъезды и лифты домов

План организационных и санитарно-эпидемиологических мероприятий утвердил Игорь Шутенков



В целях профилактики по предупреждению новой коронавирусной инфекции мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков утвердил план организационных и санитарно-эпидемиологических мероприятий.



В подъездах многоквартирных домов и общественном транспорте Улан-Удэ проводится обработка дезинфицирующими средствами. Управляющие компании Улан-Удэ должны обрабатывать дезинфицирующим составом перила, лифтовые зоны и дверные ручки в подъездах многоквартирных домов.



Санитарная обработка поверхностей проводится и в общественном транспорте. Медицинский работник МУП «Городские маршруты» выдаёт каждому кондуктору подготовленный дезинфицирующий раствор, и в течение всего дня в автобусах проводится усиленная дезинфекция. «Городские маршруты» - это автобусы большой вместимости, которые идут по маршрутам 2, 16, 27, 32, 37, 134, 135.



Такая же работа ведётся МУП «Управление трамвая»



- С собой кондукторы автобусов возят все необходимое - перчатки, дезраствор, маски. И на конечных остановках после каждой волны пассажиров протираются все поручни, сиденья, двери и т.д. Тоже самое в трамваях. Помимо обязательной уборки в плановом режиме ночью и днём в депо вводится дополнительно дезинфекция вагонов на конечных остановках в течение дня, - сообщили в МУП «Управление трамвая».



Ежедневный «утренний фильтр» среди детей и взрослых проводится во всех образовательных организациях. Не допускаются к работе и к образовательному процессу лица с признаками ОРВИ и гриппа. Кроме того, запрещены выезды детей для участия в конкурсах и фестивалях за пределы республики. В учреждениях культуры, образования, спорта и развлекательных центрах запрещены массовые мероприятия.



На предприятиях должен соблюдаться необходимый температурный режим, а влажная уборка проводиться с применением дезинфицирующих средств, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.





