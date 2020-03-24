В Бурятии подросток стащил кошелёк у продавца на рынке

В кошельке лежали 7 тысяч рублей



В Кяхтинском районе Бурятии в конце октября 2019 года 17-летний житель села Хонхорой украл кошелёк из сумки продавца одного из бутиков местного рынка.



Подросток попросил продавца сходить на склад за товаром нужного размера. Когда женщина отлучилась, он вытащил из сумки кошелек, в котором находилось семь тысяч рублей.



Молодой человек учится на первом курсе одного из техникумов республики, ранее не судим. Украденные деньги он потратил, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Следствие продолжается.

