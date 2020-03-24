Мужчины Бурятии соберутся на хоровой песенный фестиваль

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Отборочный тур конкурса пройдёт заочно по видеозаписям



Впервые в Бурятии состоится республиканский фестиваль-конкурс мужских вокально-хоровых коллективов «Поют мужчины Бурятии». Мероприятие посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы.



В фестивале участвуют вокально-хоровые коллективы муниципальных, республиканских учреждений культуры, образования и других ведомств. Конкурс пройдёт в возрастных номинациях: 6-13 лет, 14-17 лет, от 18 лет и старше.



Отборочный тур конкурса состоится заочно по видеозаписям. Мужские хоры исполнят патриотические песни, хоровую музыку композиторов Бурятии, народные песни.



Гала-концерт с участием лучших коллективов фестиваля-конкурса планируется 4 мая в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета имени Г.Ц. Цыдынжапова. В концерте сводный хор всех коллективов исполнит произведения: «День Победы» Давида Тухманова, «Если бы парни всей земли» Василия Соловьёва-Седого.



Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 апреля на электронный адрес ontrcnt@mail.ru. Телефон для справок: 37-93-60 (доб. 210). Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.



Возрастное ограничение 6+