Отборочный тур конкурса пройдёт заочно по видеозаписям
Впервые в Бурятии состоится республиканский фестиваль-конкурс мужских вокально-хоровых коллективов «Поют мужчины Бурятии». Мероприятие посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы.
В фестивале участвуют вокально-хоровые коллективы муниципальных, республиканских учреждений культуры, образования и других ведомств. Конкурс пройдёт в возрастных номинациях: 6-13 лет, 14-17 лет, от 18 лет и старше.
Отборочный тур конкурса состоится заочно по видеозаписям. Мужские хоры исполнят патриотические песни, хоровую музыку композиторов Бурятии, народные песни.
Гала-концерт с участием лучших коллективов фестиваля-конкурса планируется 4 мая в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета имени Г.Ц. Цыдынжапова. В концерте сводный хор всех коллективов исполнит произведения: «День Победы» Давида Тухманова, «Если бы парни всей земли» Василия Соловьёва-Седого.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 апреля на электронный адрес ontrcnt@mail.ru. Телефон для справок: 37-93-60 (доб. 210). Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
Возрастное ограничение 6+
Мужчины Бурятии соберутся на хоровой песенный фестиваль
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Финальные соревнования пройдут в Кижингинском районе
Подготовлены поправки в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
Отборочный тур конкурса пройдёт заочно по видеозаписям
В городе состоялась спартакиада среди юношей до 13 лет
Это касается семей, где доход не превышает 1 прожиточного минимума на каждого члена семьи
Из-за угрозы распространения коронавируса будут использоваться дистанционные технологии
Победительницей стала Александра Селиванова, учительница из школы №19
Горожан просят соблюдать меры пожарной безопасности и быть бдительными
Всего на соревнованиях они завоевали 24 медали
В республике создан единый штаб для оказания помощи пожилым
Причиной стала неблагоприятная эпидемиологическая ситуация
У республики «золото» в командном зачёте, одиночных разрядах, смешанных парах, юношеском парном разряде
Сейчас производится откачка воды
Их установили возле социально важных объектов
Блогер удивляется большому количеству заборов и бездомных собак в городе