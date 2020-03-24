 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Марта

В «Малышке» успешно внедряют новаторские проекты
В «Малышке» успешно внедряют новаторские проекты

23 Марта

Популярное

Мужчины Бурятии соберутся на хоровой песенный фестиваль

Мужчины Бурятии соберутся на хоровой песенный фестиваль
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Отборочный тур конкурса пройдёт заочно по видеозаписям

Впервые в Бурятии состоится республиканский фестиваль-конкурс мужских вокально-хоровых коллективов «Поют мужчины Бурятии». Мероприятие посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы.

В фестивале участвуют вокально-хоровые коллективы муниципальных, республиканских учреждений культуры, образования и других ведомств. Конкурс пройдёт в возрастных номинациях: 6-13 лет, 14-17 лет, от 18 лет и старше.

Отборочный тур конкурса состоится заочно по видеозаписям. Мужские хоры исполнят патриотические песни, хоровую музыку композиторов Бурятии, народные песни.

Гала-концерт с участием лучших коллективов фестиваля-конкурса планируется 4 мая в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета имени Г.Ц. Цыдынжапова. В концерте сводный хор всех коллективов исполнит произведения: «День Победы» Давида Тухманова, «Если бы парни всей земли» Василия Соловьёва-Седого.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 апреля на электронный адрес ontrcnt@mail.ru. Телефон для справок: 37-93-60 (доб. 210). Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

Возрастное ограничение 6+
фестиваль конкурс мужчины Бурятия песня хоровое пение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Летние сельские игры в Бурятии состоятся в июне
Летние сельские игры в Бурятии состоятся в июне
Общество, 24.03.2020
Финальные соревнования пройдут в Кижингинском районе
Сельским педагогам компенсируют расходы на коммунальные услуги
Сельским педагогам компенсируют расходы на коммунальные услуги
Общество, 24.03.2020
Подготовлены поправки в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
Мужчины Бурятии соберутся на хоровой песенный фестиваль
Мужчины Бурятии соберутся на хоровой песенный фестиваль
Общество, 24.03.2020
Отборочный тур конкурса пройдёт заочно по видеозаписям
Улан-удэнские школьники посоревновались в дзюдо
Улан-удэнские школьники посоревновались в дзюдо
Общество, 24.03.2020
В городе состоялась спартакиада среди юношей до 13 лет
Около 30000 забайкальских семей получат выплату на детей
Около 30000 забайкальских семей получат выплату на детей
Общество, 24.03.2020
Это касается семей, где доход не превышает 1 прожиточного минимума на каждого члена семьи
В апреле в школах Иркутска введут особый режим обучения
В апреле в школах Иркутска введут особый режим обучения
Общество, 24.03.2020
Из-за угрозы распространения коронавируса будут использоваться дистанционные технологии
В Улан-Удэ прошёл этап республиканского конкурса педагогов
В Улан-Удэ прошёл этап республиканского конкурса педагогов
Общество, 24.03.2020
Победительницей стала Александра Селиванова, учительница из школы №19
В Чите введён режим повышенной готовности к лесным пожарам
В Чите введён режим повышенной готовности к лесным пожарам
Общество, 24.03.2020
Горожан просят соблюдать меры пожарной безопасности и быть бдительными
Волонтёры Бурятии помогут пожилым людям в период профилактики коронавируса
Волонтёры Бурятии помогут пожилым людям в период профилактики коронавируса
Общество, 24.03.2020
В республике создан единый штаб для оказания помощи пожилым
В Иркутске закрыли для посетителей муниципальные учреждения культуры
В Иркутске закрыли для посетителей муниципальные учреждения культуры
Общество, 24.03.2020
Причиной стала неблагоприятная эпидемиологическая ситуация
Бурятия выиграла первенство ДФО по настольному теннису
Бурятия выиграла первенство ДФО по настольному теннису
Общество, 24.03.2020
У республики «золото» в командном зачёте, одиночных разрядах, смешанных парах, юношеском парном разряде
В Улан-Удэ появились контейнеры для раздельного мусора
В Улан-Удэ появились контейнеры для раздельного мусора
Общество, 24.03.2020
Их установили возле социально важных объектов
Илья Варламов: «Улан-Удэ - самый честный и откровенный город России»
Илья Варламов: «Улан-Удэ - самый честный и откровенный город России»
Общество, 24.03.2020
Блогер удивляется большому количеству заборов и бездомных собак в городе

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^