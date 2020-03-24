На пожаре погибли хозяин дома и его товарищ
5 января в посёлке Чунском Иркутской области произошло возгорание частного одноэтажного дома. В результате случившегося 40-летний хозяин от полученных травм скончался в больнице, а его 38-летний приятель погиб, пытаясь потушить пожар.
Полицейские установили, что причиной возгорания стал умышленный поджог и в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий вышли на след подозреваемой.
Ею оказалась ранее судимая за грабёж 40-летняя местная жительница, которая созналась в содеянном.
Выяснилось, что накануне происшествия они вместе выпивали. На фоне конфликта женщина, угрожая поджогом, покинула компанию и отправилась домой. Однако ночью вернулась подожгла штору на веранде и скрылась.
По данному факту следователями СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.105 УК РФ Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство двух и более лиц», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области женщина из-за конфликта сожгла дом своего знакомого
Общество, Фото:
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