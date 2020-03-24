Ожидаемая цена – 40 рублей за штуку
В популярном республиканском инстаграм-аккаунте «Бурятия Онлайн» опубликована видеозапись о поступление в Улан-Удэ 10 тысяч медицинских масок.
Как сообщал «Байкал-Daily», это событие анонсировала на прошлой неделе министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова во время прямого эфира. Она рассказала, медицинских масок в аптечной сети пока нет.
Больше половины прибывшей партии уже сегодня поступит в аптеки. Остальная часть уйдёт медицинским учреждениям.
Ожидаемая цена за штуку будет около 40 рублей. В публикации пояснили, что закупочная цена резко возросла и составляет сейчас 35 рублей. На покупку 10 тысяч масок было потрачено 350 тысяч рублей.
Поступление масок в Улан-Удэ будет продолжаться. Сейчас ожидается привоз ещё 35 тысяч масок.
В Улан-Удэ поступили 10 тысяч медицинских масок
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