Всего на соревнованиях они завоевали 24 медали
Спортсмены Иркутской области завоевали 24 медали на чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа по снежным дистанциям ездового спорта, которые завершились 10 марта в Иркутске. В соревнованиях приняли участие представители Иркутской, Новосибирской и Кемеровской областей.
На чемпионате Сибири среди мужчин Георгий Шевчук выиграл две золотые медали в дисциплинах «нарта – спринт 6 собак» и «нарта – средняя дистанция 6 собак» и две серебряные медали в дисциплинах «нарта – спринт 2 собаки» и «нарта – спринт 4 собаки». Дважды победителем в дисциплинах «лыжи – спринт 1 собака» и «лыжи – средняя дистанция 2 собаки» стал Павел Дёмин. По две серебряные медали взяли Григорий Воронцов и Евгений Луканин. Двукратным бронзовым призёром стал Никита Проценко.
Первое место в дисциплине «нарта – спринт 4 собаки» занял Антон Долгих. Бронзовые медали получили Арсений Семёнов и Виктор Дорофеев.
Среди женщин на чемпионате СФО в дисциплине «лыжи – спринт 1 собака» победила Марина Балышева, второе место заняла Валентина Новосельцева, третье – Анна Исмаева. В дисциплине «нарта – спринт 2 собаки» лучший результат показала Наталья Головнёва, бронзовую медаль вручили Ольге Амосовой. Ещё одну бронзовую награду в дисциплине «нарта – спринт 4 собаки» выиграла Татьяна Чемизова.
На первенстве Сибири среди юношей 12-14 лет в дисциплине «нарта – спринт 2 собаки» золотую медаль завоевал Артём Амосов, серебряную награду выиграл Сергей Константинов, бронза – у Руслана Алиева. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Спортсмены Иркутской области отличились на чемпионате СФО по ездовому спорту
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Из-за угрозы распространения коронавируса будут использоваться дистанционные технологии
Победительницей стала Александра Селиванова, учительница из школы №19
Горожан просят соблюдать меры пожарной безопасности и быть бдительными
Всего на соревнованиях они завоевали 24 медали
В республике создан единый штаб для оказания помощи пожилым
Причиной стала неблагоприятная эпидемиологическая ситуация
У республики «золото» в командном зачёте, одиночных разрядах, смешанных парах, юношеском парном разряде
Сейчас производится откачка воды
Их установили возле социально важных объектов
Блогер удивляется большому количеству заборов и бездомных собак в городе
Житель состоит на учёте в Республиканском психоневрологическом диспансере
Он заранее разработал план преступления
На сегодня уже расселено 24 человека
Мужчина застрелил соседа, чей табун лошадей регулярно вытаптывал его посевы
По версии следствия, он продавал рельсы, выведенных из эксплуатации, по заниженным ценам