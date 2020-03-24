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Спортсмены Иркутской области отличились на чемпионате СФО по ездовому спорту

Спортсмены Иркутской области отличились на чемпионате СФО по ездовому спорту
Общество,  Фото:пресс-служба министерства спорта Иркутской области
Всего на соревнованиях они завоевали 24 медали

Спортсмены Иркутской области завоевали 24 медали на чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа по снежным дистанциям ездового спорта, которые завершились 10 марта в Иркутске. В соревнованиях приняли участие представители Иркутской, Новосибирской и Кемеровской областей.

На чемпионате Сибири среди мужчин Георгий Шевчук выиграл две золотые медали в дисциплинах «нарта – спринт 6 собак» и «нарта – средняя дистанция 6 собак» и две серебряные медали в дисциплинах «нарта – спринт 2 собаки» и «нарта – спринт 4 собаки». Дважды победителем в дисциплинах «лыжи – спринт 1 собака» и «лыжи – средняя дистанция 2 собаки» стал Павел Дёмин. По две серебряные медали взяли Григорий Воронцов и Евгений Луканин. Двукратным бронзовым призёром стал Никита Проценко.

Первое место в дисциплине «нарта – спринт 4 собаки» занял Антон Долгих. Бронзовые медали получили Арсений Семёнов и Виктор Дорофеев.

Среди женщин на чемпионате СФО в дисциплине «лыжи – спринт 1 собака» победила Марина Балышева, второе место заняла Валентина Новосельцева, третье – Анна Исмаева. В дисциплине «нарта – спринт 2 собаки» лучший результат показала Наталья Головнёва, бронзовую медаль вручили Ольге Амосовой. Ещё одну бронзовую награду в дисциплине «нарта – спринт 4 собаки» выиграла Татьяна Чемизова.

На первенстве Сибири среди юношей 12-14 лет в дисциплине «нарта – спринт 2 собаки» золотую медаль завоевал Артём Амосов, серебряную награду выиграл Сергей Константинов, бронза – у Руслана Алиева. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
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