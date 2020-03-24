Около 30000 забайкальских семей получат выплату на детей

Это касается семей, где доход не превышает 1 прожиточного минимума на каждого члена семьи



Рассчитывать на ежемесячную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет смогут забайкальские семьи с невысоким доходом. Она будет соответствовать половине величины прожиточного минимума на ребенка, установленного в Забайкальском крае на второй квартал предыдущего года и составит 6420,98 рублей. Новая мера поддержки касается тех семей, где доход не превышает одного прожиточного минимума на каждого члена семьи.



- Назначать эту выплату начнут с 1 июля. Но начислять её будут с 1 января. Таким образом, если на 1 января ребенку было 3 года и семья подпадает под те критерии, при которых положена выплата, то после обращения она будет назначена за период с 1 января по 31 декабря 2020. При этом иные меры социальной поддержки, назначенные ранее в связи рождением и воспитанием детей, будут сохранены, – пояснила Инна Щеглова, министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края.



По предварительным подсчётам рассчитывать на новую меру поддержки в Забайкалье смогут 29 462 человека. На обеспечение этой выплаты в 2020 году потребуется 2,1 миллиарда рублей за счёт федерального бюджета и 136 миллионов рублей – краевого бюджета.



Определиться с порядком назначения выплаты правительству необходимо до 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края.

