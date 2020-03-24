На следующий день он украл вещи из комнаты общежития
В дежурную часть полиции Читы поступило сообщение от администратора салона сотовой связи, о том, что неизвестный мужчина на глазах у продавца мобильный телефон.
Стражи порядка установили, что продавец-консультант взял с витрины сотовый телефон и передал потенциальному покупателю, а когда работник торговой точки отвлёкся, мужчина выбежал на улицу с мобильным.
На следующий день в полицию поступило сообщение о краже имущества из комнаты общежития, расположенного в Центральном районе Читы.
Неизвестный, воспользовавшись незапертой дверью, проник в комнату и украл носимые вещи, а также два дорогостоящих «Айфона». В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в краже был задержан.
Им оказался ранее судимый 20-летний житель этого же общежития. В ходе работы с задержанным сотрудники уголовного розыска установили его причастность грабежу, совершенному накануне в салоне сотовой связи.
В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела за грабёж и кражу. Злоумышленник помещён в изолятор временного содержания. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В Чите мужчина украл мобильный телефон из салона сотовой связи
Общество, Фото:
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