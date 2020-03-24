В Чите мужчина украл мобильный телефон из салона сотовой связи

На следующий день он украл вещи из комнаты общежития



В дежурную часть полиции Читы поступило сообщение от администратора салона сотовой связи, о том, что неизвестный мужчина на глазах у продавца мобильный телефон.



Стражи порядка установили, что продавец-консультант взял с витрины сотовый телефон и передал потенциальному покупателю, а когда работник торговой точки отвлёкся, мужчина выбежал на улицу с мобильным.



На следующий день в полицию поступило сообщение о краже имущества из комнаты общежития, расположенного в Центральном районе Читы.



Неизвестный, воспользовавшись незапертой дверью, проник в комнату и украл носимые вещи, а также два дорогостоящих «Айфона». В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в краже был задержан.



Им оказался ранее судимый 20-летний житель этого же общежития. В ходе работы с задержанным сотрудники уголовного розыска установили его причастность грабежу, совершенному накануне в салоне сотовой связи.



В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела за грабёж и кражу. Злоумышленник помещён в изолятор временного содержания. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

