Бурятия выиграла первенство ДФО по настольному теннису

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

У республики «золото» в командном зачёте, одиночных разрядах, смешанных парах, юношеском парном разряде



С 16 по 22 марта в физкультурно-оздоровительном центре «Баатар» посёлка Агинское прошло первенство Дальневосточного федерального округа по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие 145 спортсменов из Амурской, Сахалинской, Магаданской областей; Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краёв, Республик Саха (Якутия) и Бурятия.



Победителями и призёрами четырёхдневных теннисных баталий стали:



Командный зачёт среди юношей

1 место – Республика Бурятия (Раднаев Батор, Дурхисанов Илья, Пустовой Игнат, Соржеев Владислав, Бадмаев Тимур)

2 место – Сахалинской область (Корниенко Роман, Ермаков Никита, Поляков Михаил, Ковицин Матвей)

3 место – Приморский край (Савлеев Егор, Панферов Владимир, Богомолов Алексей, Верхошанский Константин, Шпарийчик Андрей)

3 место – Забайкальский край (Смирнов Андрей, Рудаков Алексей, Жигмитов Болот, Балданов Батомунко, Филиппов Сергей)



Командный зачёт среди девушек

1 место – Республика Бурятия (Доржиева Анита, Сулаева Виктория, Балданова Нарана, Чагдурова Дарья, Жигмитова Сарана)

2 место – Хабаровский край (Друховская София, Дорожкина Злата, Карась Кристина, Груздева Наталья)

3 место – Приморский край (Капицына Полина, Ефимова Екатерина, Баранова София, Кетова Татьяна, Коцерубо Алина)

3 место – Республика Саха (Якутия) (Ноговицина Анита, Пахомова Диана, Исакова Анастасия, Хоньгоева Александра, Иванова Дайаана)



Одиночный разряд среди юношей

1 место – Раднаев Батор (Республика Бурятия)

2 место – Пустовой Игнат (Республика Бурятия)

3 место – Богомолов Алексей (Приморский край)

3 место – Соржеев Владислав (Республика Бурятия)



Одиночный разряд среди девушек

1 место – Доржиева Анита (Республика Бурятия)

2 место – Пахомова Диана (Республика Саха (Якутия))

3 место – Сулаева Виктория (Республика Бурятия)

3 место – Ноговицына Анита (Республика Саха (Якутия))



Парный разряд среди юношей

1 место – Раднаев Батор, Соржеев Владислав (Республика Бурятия)

2 место – Пустовой Игнат, Дурхисанов Илья (Республика Бурятия)

3 место – Корниенко Роман, Ермаков Никита (Сахалинская область)

3 место – Кривошапкин Изот, Акимов Мир (Республика Саха (Якутия))



Парный разряд среди девушек

1 место – Карась Кристина, Груздева Наталья (Хабаровский край)

2 место – Капицына Полина, Кетова Татьяна (Приморский край)

3 место – Доржиева Анита, Сулаева Виктория (Республика Бурятия)

3 место – Баранова София, Коцерубо Алина (Приморский край)



Смешанные пары

1 место – Раднаев Батор, Доржиева Анита (Республика Бурятия)

2 место – Богомолов Алексей, Капицына Полина (Приморский край)

3 место – Шпарийчук Андрей, Гисюк Алина (Приморский край)

3 место – Пустовой Игнат, Сулаева Виктория (Республика Бурятия)



Призёры первенства были удостоены грамот, медалей и памятных сувениров. Также благодарственным письмом администрации Агинского Бурятского округа за квалифицированное судейство и личный вклад в организацию и проведение первенства были награждены главный судья соревнований Сергей Якимов, главный секретарь соревнований Михаил Коршунов и заместитель главного секретаря Михаил Платонов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

