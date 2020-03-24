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Бурятия выиграла первенство ДФО по настольному теннису

Бурятия выиграла первенство ДФО по настольному теннису
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
У республики «золото» в командном зачёте, одиночных разрядах, смешанных парах, юношеском парном разряде

С 16 по 22 марта в физкультурно-оздоровительном центре «Баатар» посёлка Агинское прошло первенство Дальневосточного федерального округа по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие 145 спортсменов из Амурской, Сахалинской, Магаданской областей; Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краёв, Республик Саха (Якутия) и Бурятия.

Победителями и призёрами четырёхдневных теннисных баталий стали:

Командный зачёт среди юношей
1 место – Республика Бурятия (Раднаев Батор, Дурхисанов Илья, Пустовой Игнат, Соржеев Владислав, Бадмаев Тимур)
2 место – Сахалинской область (Корниенко Роман, Ермаков Никита, Поляков Михаил, Ковицин Матвей)
3 место – Приморский край (Савлеев Егор, Панферов Владимир, Богомолов Алексей, Верхошанский Константин, Шпарийчик Андрей)
3 место – Забайкальский край (Смирнов Андрей, Рудаков Алексей, Жигмитов Болот, Балданов Батомунко, Филиппов Сергей)

Командный зачёт среди девушек
1 место – Республика Бурятия (Доржиева Анита, Сулаева Виктория, Балданова Нарана, Чагдурова Дарья, Жигмитова Сарана)
2 место – Хабаровский край (Друховская София, Дорожкина Злата, Карась Кристина, Груздева Наталья)
3 место – Приморский край (Капицына Полина, Ефимова Екатерина, Баранова София, Кетова Татьяна, Коцерубо Алина)
3 место – Республика Саха (Якутия) (Ноговицина Анита, Пахомова Диана, Исакова Анастасия, Хоньгоева Александра, Иванова Дайаана)

Одиночный разряд среди юношей
1 место – Раднаев Батор (Республика Бурятия)
2 место – Пустовой Игнат (Республика Бурятия)
3 место – Богомолов Алексей (Приморский край)
3 место – Соржеев Владислав (Республика Бурятия)

Одиночный разряд среди девушек
1 место – Доржиева Анита (Республика Бурятия)
2 место – Пахомова Диана (Республика Саха (Якутия))
3 место – Сулаева Виктория (Республика Бурятия)
3 место – Ноговицына Анита (Республика Саха (Якутия))

Парный разряд среди юношей
1 место – Раднаев Батор, Соржеев Владислав (Республика Бурятия)
2 место – Пустовой Игнат, Дурхисанов Илья (Республика Бурятия)
3 место – Корниенко Роман, Ермаков Никита (Сахалинская область)
3 место – Кривошапкин Изот, Акимов Мир (Республика Саха (Якутия))

Парный разряд среди девушек
1 место – Карась Кристина, Груздева Наталья (Хабаровский край)
2 место – Капицына Полина, Кетова Татьяна (Приморский край)
3 место – Доржиева Анита, Сулаева Виктория (Республика Бурятия)
3 место – Баранова София, Коцерубо Алина (Приморский край)

Смешанные пары
1 место – Раднаев Батор, Доржиева Анита (Республика Бурятия)
2 место – Богомолов Алексей, Капицына Полина (Приморский край)
3 место – Шпарийчук Андрей, Гисюк Алина (Приморский край)
3 место – Пустовой Игнат, Сулаева Виктория (Республика Бурятия)

Призёры первенства были удостоены грамот, медалей и памятных сувениров. Также благодарственным письмом администрации Агинского Бурятского округа за квалифицированное судейство и личный вклад в организацию и проведение первенства были награждены главный судья соревнований Сергей Якимов, главный секретарь соревнований Михаил Коршунов и заместитель главного секретаря Михаил Платонов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
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