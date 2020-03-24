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В Чите введён режим повышенной готовности к лесным пожарам

В Чите введён режим повышенной готовности к лесным пожарам
Общество,  Фото:pixabay.com
Горожан просят соблюдать меры пожарной безопасности и быть бдительными

В связи с угрозой возникновения лесных пожаров с 24 марта на территории Читы вводится режим функционирования Читинского городского звена территориальной подсистемы РСЧС Забайкальского края «Повышенная готовность». Эти меры приняты согласно решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа.

Председателям СНТ рекомендовано привести в готовность нештатные противопожарные формирования, уточнить расстановку наблюдательных постов, обеспечить визуальный контроль за лесопожарной обстановкой на прилегающей территории, организовать патрулирование закреплённой территории силами добровольных пожарных и жителей. Информацию о возникновении природных пожаров направлять в Единую дежурно-диспетчерскую службу города. Также необходимо обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к источникам противопожарного водоснабжения, предусмотреть подвоз воды для заправки пожарных машин при осуществлении оперативной локализации и ликвидации очагов возгорания, удалённых от источников противопожарного водоснабжения; привлечь дополнительные силы для уборки и вывоза мусора с закреплённых территорий и принять меры по ликвидации стихийных свалок.

Среди рекомендаций различным структурам: согласовать привлечение дополнительных сил для тушения лесных пожаров по планам межмуниципального маневрирования; рассчитать потребность сил и средств и обеспечить их направление для тушения пожаров в первые сутки; для оперативного реагирования на лесные пожары составить план расстановки патрульно-маневренных групп; продолжить рейды по дачным кооперативам и микрорайонам городского округа; при выявлении нарушителей режима ЧС привлекать виновных лиц к ответственности; организовать работу патрульно-контрольных групп по выявлению и привлечению к ответственности лиц, виновных в возникновении лесных пожаров. Также рекомендовано принять меры по недопущению переходов лесных пожаров с земель военведа на земли государственного лесного фонда; привести в готовность патрульно-маневренные группы и группы тяжёлой техники и т.д.

Пресс-служба администрации города Читы просит горожан соблюдать меры пожарной безопасности и быть бдительными. Информацию об обнаружении лесных или степных пожаров следует немедленно сообщить по телефону: 01 (с сотового телефона: 101), либо позвонить в ЕДДС: 35-50-06, 35-50-07.
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