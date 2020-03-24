В «Малышке» успешно внедряют новаторские проекты

Дети пробуют себя в различных профессиях







В центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок» в городе Улан-Удэ министерства социальной защиты населения Бурятии, успехом у ребят пользуется новаторский проект учреждения – площадка «Город профессий».

Результат его реализации превзошёл все ожидания педагогов. Дети с первого взгляда полюбили новый городок, от интересных занятий их невозможно оторвать. Ещё бы, ведь здесь представлено более 14 профессий: театр, магазин, парикмахерская, столярная мастерская, больница, МЧС и ГИБДД, строительная площадка, банк, почта, паспортный стол и др.- Знакомство детей с профессиями способствует раннему проявлению у них интересов и склонностей к конкретной профессии, уважительного отношения к труду взрослых разных профессий, то есть проходит подготовка детей к самостоятельной жизни и профессиональному самоопределению, - отметила психолог службы сопровождения центра «Малышок» Лариса Афанасьева.