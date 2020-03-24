В Бурятии не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом

Кроме этого, под медицинским наблюдением находится 500 человек.







На сегодня в Бурятии случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано. В инфекционных стационарах сейчас находится 19 человек. Они прибыли из стран, где складывается неблагополучная ситуация с вирусом. У всех туристов симптомы ОРВИ.На «горячую линию» минздрава Бурятии за последние сутки поступило 140 звонков от людей, которые вернулись с территорий, где зафиксированы случаи коронавируса, сообщает пресс-служба правительства республики.