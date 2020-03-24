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В «Малышке» успешно внедряют новаторские проекты
В «Малышке» успешно внедряют новаторские проекты

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В Бурятии не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом

В Бурятии не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В инфекционных стационарах находится 19 человек

На сегодня в Бурятии случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано. В инфекционных стационарах сейчас находится 19 человек. Они прибыли из стран, где складывается неблагополучная ситуация с вирусом. У всех туристов симптомы ОРВИ.

Кроме этого, под медицинским наблюдением находится 500 человек.

На «горячую линию» минздрава Бурятии за последние сутки поступило 140 звонков от людей, которые вернулись с территорий, где зафиксированы случаи коронавируса, сообщает пресс-служба правительства республики.
коронавирус
 
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