В Бурятии не зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом

В инфекционных стационарах находится 19 человек
На сегодня в Бурятии случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано. В инфекционных стационарах сейчас находится 19 человек. Они прибыли из стран, где складывается неблагополучная ситуация с вирусом. У всех туристов симптомы ОРВИ.
Кроме этого, под медицинским наблюдением находится 500 человек.
На «горячую линию» минздрава Бурятии за последние сутки поступило 140 звонков от людей, которые вернулись с территорий, где зафиксированы случаи коронавируса, сообщает пресс-служба правительства республики.
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