Если подтвердится, что в свёртке находились наркотики, будет возбуждено уголовное дело
В Забайкальском крае сотрудники исправительной колонии №3 обнаружили мужчину, передвигающегося вдоль зоны режимных ограничений. На место немедленно выдвинулся инструктор-кинолог со служебной собакой.
В результате мужчина покинул территорию, прилегающую к учреждению, но оставил на месте предполагаемого правонарушения свёрток, который в последствии был изъят. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции.
Сотрудники колонии провели первоначальную проверку, по результатам которой «усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ», сообщают в пресс-службе УФСИН по Забайкальском краю.
Изъятое вещество направлено в соответствующие органы для проведения экспертизы. В случае признания изъятого вещества наркотическим или психотропным, следственными органами будет возбуждено уголовное дело.
Забайкалец оставил возле колонии подозрительный свёрток
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Дети пробуют себя в различных профессиях
Если подтвердится, что в свёртке находились наркотики, будет возбуждено уголовное дело
Музыкально-литературный час прошёл в школе при колонии
Горожане какое-то время не могли записаться на приём на официальном сайте
Злоумышленника выдала испорченная верхняя одежда
Ангарчанка сообщила код из сообщения лжесотруднику банка
Вор спал в их номере и прятался под кроватью
Нетрезвые пассажиры сообщали официантам коды доступа к банковским картам
Вуз переходит на такое обучение с завтрашнего дня
Также поступят 23 тонны томатов
Возбуждены уголовное и административные дела
Сгорело несколько мешков муки и соль
Отец погибшей студентки требует возместить моральный ущерб в размере 10 млн
Действующими остаются ещё 42 ледовые переправы
На открытках будут изображены герои Советского Союза