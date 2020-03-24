Забайкалец оставил возле колонии подозрительный свёрток

Если подтвердится, что в свёртке находились наркотики, будет возбуждено уголовное дело



В Забайкальском крае сотрудники исправительной колонии №3 обнаружили мужчину, передвигающегося вдоль зоны режимных ограничений. На место немедленно выдвинулся инструктор-кинолог со служебной собакой.



В результате мужчина покинул территорию, прилегающую к учреждению, но оставил на месте предполагаемого правонарушения свёрток, который в последствии был изъят. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции.



Сотрудники колонии провели первоначальную проверку, по результатам которой «усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ», сообщают в пресс-службе УФСИН по Забайкальском краю.



Изъятое вещество направлено в соответствующие органы для проведения экспертизы. В случае признания изъятого вещества наркотическим или психотропным, следственными органами будет возбуждено уголовное дело.

