Летние сельские игры в Бурятии состоятся в июне

Финальные соревнования пройдут в Кижингинском районе



С 23 по 27 июня в Кижингинском районе Бурятии пройдут XVIII республиканские летние сельские спортивные игры.



Согласно проекту положения игры будут проводиться в три этапа. На первом этапе до 1 мая в районах республики состоятся малые сельские спортивные игры. Во время второго этапа, в апреле-мая будут проведены зональные отборочные соревнования по волейболу и футболу. С 23 июня начнутся финальные соревнования в Кижингинском районе.



К участию в играх в составе сборных команд районов допускаются граждане РФ от 18 лет и старше, постоянно проживающие и работающие в соответствующих муниципальных образованиях не менее одного года. Учащиеся, студенты очной формы обучения к участию не допускаются. Возраст мужчин-ветеранов составляет 50 лет и старше, женщин-ветеранов – 45 лет и старше. В состав команды должны входить работники, занятые в производстве сельскохозяйственной продукции, в лесном комплексе, рыбном хозяйстве, потребительской кооперации, других сферах народного хозяйства, работники и специалисты социальной сферы. Всего в составе сборной района должно быть 75 человек, включая 58 спортсменов, 2 руководителей команды и 5 водителей.



Финальные соревнования игр пройдут в следующих видах спорта: армрестлинг, волейбол, гиревой спорт, лёгкая атлетика, агитационно-массовый кросс, перетягивание каната, бурятская борьба, стрельба из лука, футбол, конный спорт, состязания дояров и механизаторов, спортивное ориентирование. Будут разыграны общекомандное первенство, командное первенство по видам спорта и личное первенство по всем видам программы соревнований.



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