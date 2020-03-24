Музыкально-литературный час прошёл в школе при колонии
В Бурятии в школе при исправительной колонии №1 прошёл музыкально-литературный час «Песни, с которыми мы победили». Мероприятие проводилось с целью патриотического воспитания.
Осуждённым рассказали о разнообразии военных песен, об их авторах, об истории создания таких легендарных композиции, как «Священная война», «Катюша», «Нам нужна одна Победа», «Случайный вальс», «Землянка», «Тёмная ночь», «Журавли», «Огонёк» и других.
Педагоги отметили, что во время войны песни играли важную роль в поддержании боевого духа Советского народа.
- В конце музыкального праздника прошла викторина на знание военных песен, и подведены итоги конкурса среди классов на лучший плакат и на лучшее сочинение о родственниках – ветеранах войны и тыла. Победителей наградили грамотами и призами, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Бурятии осуждённые сыграли в викторину на знание военных песен
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