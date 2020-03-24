Забайкалец выбил стекло почтового отделения и украл оттуда еду

Злоумышленника выдала испорченная верхняя одежда



В Кыринском районе Забайкальского края в полицию поступило сообщение о проникновении в почтовое отделение села Мангут. Установлено, что неизвестный, выбив стеклянное окно на железной входной двери, проник в помещение отделения связи и украл продукты, сим-карты сотовых операторов и другие товары.



Сотрудники полиции задержали молодого человека, верхняя одежда которого была в повреждениях, характерных для порезов мелким стеклом. В ходе работы с подозреваемым установлена его причастность к краже. Всё украденное имущество изъято.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.





