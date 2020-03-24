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Забайкалец выбил стекло почтового отделения и украл оттуда еду

Забайкалец выбил стекло почтового отделения и украл оттуда еду
Общество,  Фото:pixabay.com
Злоумышленника выдала испорченная верхняя одежда

В Кыринском районе Забайкальского края в полицию поступило сообщение о проникновении в почтовое отделение села Мангут. Установлено, что неизвестный, выбив стеклянное окно на железной входной двери, проник в помещение отделения связи и украл продукты, сим-карты сотовых операторов и другие товары.

Сотрудники полиции задержали молодого человека, верхняя одежда которого была в повреждениях, характерных для порезов мелким стеклом. В ходе работы с подозреваемым установлена его причастность к краже. Всё украденное имущество изъято.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.


кража Забайкальский край
 
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