Ангарчанка сообщила код из сообщения лжесотруднику банка
В Ангарске накануне в полицию поступило заявление от 57-летней местной жительницы, которая сообщила, что кто-то обманом оформил на её имя кредит и обналичил более 350 тысяч рублей.
Установлено, что днём ранее женщине позвонил неизвестный, и, представившись сотрудником банка, сообщил, что от неё поступила заявка на оформление кредита онлайн на сумму 50 тысяч рублей. Ангарчанка возразила, что никаких заявок не подавала.
Тогда собеседник, якобы для уточнения информации попросил назвать цифровой пароль, пришедший на её сотовый телефон в СМС-сообщении. После того как заявительница сообщила код, на её имя неизвестные оформили кредит и обналичили деньги.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области мошенники оформили на женщину кредит на 350 тысяч
Общество, Фото:
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