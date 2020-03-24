Вор спал в их номере и прятался под кроватью
В Октябрьском районе Улан-Удэ утром 21 марта в полицию поступило заявление от 49-летнего горожанина о краже сотового телефона из гостиничного номера.
Установлено, что накануне вечером в гостиницу по улице Революции 1905 года проник 37-летний мужчина без определенного места жительства. Беспрепятственно пройдя мимо стойки администратора, мужчина зашёл в свободный номер и лёг спать.
Проснувшись от звука открывающейся двери и поняв, что пришли постояльцы, он спрятался под кровать. Когда посетители уснули, бомж украл лежащий на тумбочке сотовый телефон и скрылся, вновь незамеченный администратором. Ущерб составил 12 тысяч рублей.
Сотрудники угрозыска по горячим следам задержали подозреваемого. Мужчина не работает, не социализирован, ранее неоднократно судим за кражи и грабеж. Украденное он успел сбыть, вырученные деньги потратил на личные нужды, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.158 УК РФ «Кража». В отношении мужчины избрана мера пресечения – арест. Руководству гостиницы органами следствия будет вынесено представление об устранении об устранении причин и условий, способствующих совершению преступления.
В Улан-Удэ бомж проник в гостиницу и украл у постояльцев телефон
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Дети пробуют себя в различных профессиях
Если подтвердится, что в свёртке находились наркотики, будет возбуждено уголовное дело
Музыкально-литературный час прошёл в школе при колонии
Горожане какое-то время не могли записаться на приём на официальном сайте
Злоумышленника выдала испорченная верхняя одежда
Ангарчанка сообщила код из сообщения лжесотруднику банка
Вор спал в их номере и прятался под кроватью
Нетрезвые пассажиры сообщали официантам коды доступа к банковским картам
Вуз переходит на такое обучение с завтрашнего дня
Также поступят 23 тонны томатов
Возбуждены уголовное и административные дела
Сгорело несколько мешков муки и соль
Отец погибшей студентки требует возместить моральный ущерб в размере 10 млн
Действующими остаются ещё 42 ледовые переправы
На открытках будут изображены герои Советского Союза