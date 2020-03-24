В Улан-Удэ бомж проник в гостиницу и украл у постояльцев телефон

Вор спал в их номере и прятался под кроватью



В Октябрьском районе Улан-Удэ утром 21 марта в полицию поступило заявление от 49-летнего горожанина о краже сотового телефона из гостиничного номера.



Установлено, что накануне вечером в гостиницу по улице Революции 1905 года проник 37-летний мужчина без определенного места жительства. Беспрепятственно пройдя мимо стойки администратора, мужчина зашёл в свободный номер и лёг спать.



Проснувшись от звука открывающейся двери и поняв, что пришли постояльцы, он спрятался под кровать. Когда посетители уснули, бомж украл лежащий на тумбочке сотовый телефон и скрылся, вновь незамеченный администратором. Ущерб составил 12 тысяч рублей.



Сотрудники угрозыска по горячим следам задержали подозреваемого. Мужчина не работает, не социализирован, ранее неоднократно судим за кражи и грабеж. Украденное он успел сбыть, вырученные деньги потратил на личные нужды, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.158 УК РФ «Кража». В отношении мужчины избрана мера пресечения – арест. Руководству гостиницы органами следствия будет вынесено представление об устранении об устранении причин и условий, способствующих совершению преступления.

