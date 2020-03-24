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В Забайкалье работники вагона-ресторана обокрали пассажиров на 130 тысяч рублей

В Забайкалье работники вагона-ресторана обокрали пассажиров на 130 тысяч рублей
Общество,  Фото:pixabay.com
Нетрезвые пассажиры сообщали официантам коды доступа к банковским картам

В Забайкальском крае суд вынес приговор в отношении четверых работников вагона-ресторана пассажирского поезда, они признаны виновными в краже денежных средств с банковских карт пассажиров.

Установлено, что потерпевшие приобретали в вагоне-ресторане продукцию, за которую возможно расплатиться банковской картой через терминал, однако в пути следования пассажирского поезда интернет соединение было нестабильно.

В вагоне-ресторане пассажиры употребляли алкогольные напитки совместно с работниками и сообщали им коды доступа к банковским картам для того, чтобы официанты могли снять деньги с карт для оплаты счета во время стоянки поезда. Однако сотрудники вагона-ресторана похищали с банковских карт потерпевших деньги –в первом случае ущерб причинён в размере 50 тысяч рублей, во втором – в размере 80 тысяч рублей.

- Транспортным полицейским удалось доказать причастность подозреваемых к кражам. Чернышевским районным судом трое работников вагона-ресторана приговорены к лишению свободы условно на срок от 1,6 до 2 лет с испытательным сроком 2 года, один сотрудник приговорен к лишению свободы на срок 2 года 11 месяцев, - сообщили в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД на транспорте.



Забайкальский край кража
 
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