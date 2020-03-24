Бурятский госуниверситет переходит на дистанционное обучение из-за коронавируса

Вуз переходит на такое обучение с завтрашнего дня
Ещё один вуз республики переходит на дистанционное обучение.
- На основании приказа министерства науки и высшей школы РФ и приказа Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова от 23 марта 2020 года, принято решение о переходе с 25 марта 2020 и до особого распоряжения на дистанционное обучение, - сообщили в пресс-службе вуза.
«Это означает, что все образовательные программы для студентов будут реализовываться с помощью дистанционных образовательных технологий посредством сети Интернет. С 16 марта 2020 года университет осуществлял подготовку к переходу на такую форму обучения и в настоящее время готов к ней полностью», добавили также здесь.
Как сообщал «Байкал-Daily», БГСХА перешла
на такое обучение с 16 марта, ВСГУТУ переходит с 25 марта.
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