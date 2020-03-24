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В Улан-Удэ планируется поступление 35 тонн республиканских огурцов

В Улан-Удэ планируется поступление 35 тонн республиканских огурцов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Также поступят 23 тонны томатов 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии продолжает проводить мониторинг ситуации на продовольственном рынке республики. С целью повышения обеспеченности в овощах местной продукции овощеводами организовано производство огурцов и томатов в теплице Гусиноозерска.

Уже в конце марта на прилавки Улан-Удэ ожидается поступление первого урожая свежих огурцов в размере 35 тонн, а также томатов местного производства в количестве 23 тонн, что в 2 раза больше уровня предыдущего года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.

урожай
 
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