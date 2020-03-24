В Улан-Удэ планируется поступление 35 тонн республиканских огурцов



Министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии продолжает проводить мониторинг ситуации на продовольственном рынке республики. С целью повышения обеспеченности в овощах местной продукции овощеводами организовано производство огурцов и томатов в теплице Гусиноозерска.



Уже в конце марта на прилавки Улан-Удэ ожидается поступление первого урожая свежих огурцов в размере 35 тонн, а также томатов местного производства в количестве 23 тонн, что в 2 раза больше уровня предыдущего года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.



