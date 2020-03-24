В Бурятии у пассажиров автомобиля нашли наркотики

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Возбуждены уголовное и административное дела



Сотрудники ДПС в городе Гусиноозерск на улице Шоссейной для проверки документов остановили автомобиль. У одного из пассажиров полицейские изъяли около 26 граммов гашиша. 27-летний мужчина проживает в Улан-Удэ, не работает. У пассажирки - 20-летней жительницы Кабанского района - изъято около 3,5 килограммов марихуаны.



По результатам медицинского освидетельствования в момент задержания пассажиры находились в состоянии наркотического опьянения. Они будут привлечены к административной ответственности.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.







