Житель Бурятии из мести поджёг пекарню

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Сгорело несколько мешков муки и соль



В Бурятии полицейские задержали подозреваемого в поджоге хлебопекарни в селе Хоринск.



Следствием установлено, что в начале марта у ранее судимого за попытку кражи и наркопреступление 31-летнего жителя села Кульский Станок произошёл конфликт с хозяином пекарни. Мужчина, затаив обиду, ночью 21 марта проник в помещение пекарни и совершил поджог.



В результате огнём уничтожены 14 мешков муки, 1 мешок соли, испорчены проводка и водоносная станция. Предварительный ущерб от действий злоумышленника составил около 50 тысяч рублей.



За умышленное повреждение имущества возбуждено уголовное, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

