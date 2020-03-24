Сгорело несколько мешков муки и соль
В Бурятии полицейские задержали подозреваемого в поджоге хлебопекарни в селе Хоринск.
Следствием установлено, что в начале марта у ранее судимого за попытку кражи и наркопреступление 31-летнего жителя села Кульский Станок произошёл конфликт с хозяином пекарни. Мужчина, затаив обиду, ночью 21 марта проник в помещение пекарни и совершил поджог.
В результате огнём уничтожены 14 мешков муки, 1 мешок соли, испорчены проводка и водоносная станция. Предварительный ущерб от действий злоумышленника составил около 50 тысяч рублей.
За умышленное повреждение имущества возбуждено уголовное, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии из мести поджёг пекарню
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Также поступят 23 тонны томатов
Возбуждены уголовное и административные дела
Сгорело несколько мешков муки и соль
Отец погибшей студентки требует возместить моральный ущерб в размере 10 млн
Действующими остаются ещё 42 ледовые переправы
На открытках будут изображены герои Советского Союза
Все обращения рекомендуется направлять в письменном виде
Правоохранители пресекли 7 фактов незаконного оборота наркотиков
Жительница региона сочинила не только слова, но и музыку к композиции. Видео
Растерянную пенсионерку заметила администратор магазина
Спасатели спали в палатках в заснеженном лесу
Возбуждено уголовное дело
Ремонт будет проводиться в Тарбагатайском районе
Парня наградили за честность и бдительность
«Я решил наконец-то уехать от всех ваших коронавирусов туда, где нет никакой заразы, нет людей, где нет вирусов», отметил он в Сети