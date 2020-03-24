В городе состоялась спартакиада среди юношей до 13 лет
В минувшие выходные в Улан-Удэ прошла VII городская спартакиада школьников по дзюдо среди юношей до 13 лет, посвящённая бурятскому национальному празднику «Белый месяц». В соревнованиях, состоявшихся в городском дворце детского (юношеского) творчества, приняли участие 78 спортсменов.
Как сообщает пресс-служба ГДДЮТ, в общекомандном зачёте места распределились следующим образом:
1 место – средняя общеобразовательная школа №55;
2 место – средняя общеобразовательная школа №35;
3 место – средняя общеобразовательная школа №25;
4 место – средняя общеобразовательная школа №63;
5 место – средняя общеобразовательная школа №17.
В личном зачёте первые места заняли:
Весовая категория до 26 кг – Гармаев Ендон (СОШ №37);
Весовая категория до 30 кг – Кушнарёв Всеволод (СОШ №17);
Весовая категория до 34 кг – Цырендондопов Базыр (СОШ №63);
Весовая категория до 38 кг – Аюржанаев Бэлиг (СОШ №25);
Весовая категория до 40 кг – Воробьёв Семён (гимназия №14);
Весовая категория до 46 кг – Хурхесов Евгений (школа дзюдо и самбо «Кодокан»);
Весовая категория до 50 кг – Машанов Егор (школа дзюдо и самбо «Кодокан»);
Весовая категория свыше 50 кг – Бахлин Алексей (СОШ №25).
Улан-удэнские школьники посоревновались в дзюдо
Общество, Фото:
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