Улан-удэнские школьники посоревновались в дзюдо

В городе состоялась спартакиада среди юношей до 13 лет



В минувшие выходные в Улан-Удэ прошла VII городская спартакиада школьников по дзюдо среди юношей до 13 лет, посвящённая бурятскому национальному празднику «Белый месяц». В соревнованиях, состоявшихся в городском дворце детского (юношеского) творчества, приняли участие 78 спортсменов.



Как сообщает пресс-служба ГДДЮТ, в общекомандном зачёте места распределились следующим образом:

1 место – средняя общеобразовательная школа №55;

2 место – средняя общеобразовательная школа №35;

3 место – средняя общеобразовательная школа №25;

4 место – средняя общеобразовательная школа №63;

5 место – средняя общеобразовательная школа №17.



В личном зачёте первые места заняли:

Весовая категория до 26 кг – Гармаев Ендон (СОШ №37);

Весовая категория до 30 кг – Кушнарёв Всеволод (СОШ №17);

Весовая категория до 34 кг – Цырендондопов Базыр (СОШ №63);

Весовая категория до 38 кг – Аюржанаев Бэлиг (СОШ №25);

Весовая категория до 40 кг – Воробьёв Семён (гимназия №14);

Весовая категория до 46 кг – Хурхесов Евгений (школа дзюдо и самбо «Кодокан»);

Весовая категория до 50 кг – Машанов Егор (школа дзюдо и самбо «Кодокан»);

Весовая категория свыше 50 кг – Бахлин Алексей (СОШ №25).

