Победительницей стала Александра Селиванова, учительница из школы №19
В Улан-Удэ, в школе №19 завершился очный этап республиканского конкурса педагогического мастерства «Зелёная книга-2020». Мероприятие проводится в рамках образовательного этноэкологического проекта «Селенга-Байкал».
Учитель школы №19 Александра Селиванова получила гран-при и прошла на второй заочный этап. Также на заочный этап прошла учитель бурятского языка школы №19 Валерия Балданова. Она получила звание лауреата конкурса.
В конкурсе приняли участие десять педагогов из города Улан-Удэ и районов республики. Об этом сообщает Улан-Удэнский городской совет депутатов.
В Улан-Удэ прошёл этап республиканского конкурса педагогов
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