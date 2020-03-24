В Улан-Удэ прошёл этап республиканского конкурса педагогов

Победительницей стала Александра Селиванова, учительница из школы №19



В Улан-Удэ, в школе №19 завершился очный этап республиканского конкурса педагогического мастерства «Зелёная книга-2020». Мероприятие проводится в рамках образовательного этноэкологического проекта «Селенга-Байкал».



Учитель школы №19 Александра Селиванова получила гран-при и прошла на второй заочный этап. Также на заочный этап прошла учитель бурятского языка школы №19 Валерия Балданова. Она получила звание лауреата конкурса.



В конкурсе приняли участие десять педагогов из города Улан-Удэ и районов республики. Об этом сообщает Улан-Удэнский городской совет депутатов.

