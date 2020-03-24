В Иркутской области закрыто 14 ледовых переправ

На контроле Государственной инспекции по маломерным судам остаются 42 ледовые переправы, действующие в Иркутской области для безопасного пересечения водных объектов. В осенне-зимний период 2019-2020 годов на водных объектах региона было открыто 56 ледовых переправ, к настоящему времени 14 из них закрыты из-за неудовлетворительного состояния льда.





В Братском районе на Братском водохранилище завершена эксплуатация переправы «Тангуй – Добчур», на реке Лене в Качугском районе – «населённые пункты Верхнеленск - Магдан», в Киренском – «Усть-Кут-Киренск». В Ольхонском районе на озере Байкал закрыта ледовая дорога, соединявшая Сахюрту с островом Ольхон.В Нижнеудинском районе на реке Уде закрыта переправа «Казачья Бадарановка», в Тайшетском районе на реке Бирюсе – «Тайшет-Шелаево», в Тулунском районе на реке Ие – «Тулун - Аршан» и «Тулун – Октябрьский».В Усть-Кутском районе на реке Лене завершили действие две переправы – «СОТ «Ветеран» - Турука» и переправа в районе населённого пункта Тира.В Усть-Удинском районе на реке Ангаре запрещена эксплуатация ледовой автодороги «Залари-Балаганск», в Балаганском районе – «Балаганск - Карьер» и «Залари - Жигалово». В Шелеховском районе на реке Иркут прекращена работа ледовой переправы «Шаманка – Моты», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.