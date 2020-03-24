Волонтёры Бурятии помогут пожилым людям в период профилактики коронавируса

В республике создан единый штаб для оказания помощи пожилым
Единый волонтёрский штаб для оказания помощи пожилым людям в период профилактики коронавируса создан в Бурятии. Заявку на помощь добровольцев можно направить через мобильное приложение «ОНФ.Помощь» или по телефону единого колл-центра 8-800-200-34-11. Об этом сообщает официальный портал РБ.
Помимо этого, в рамках акции «#МыВместе» открылся агрегатор для граждан и организаций, которые хотят помогать другим в период борьбы с коронавирусом.
На сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь, стать волонтёром, узнать полезные новости. Уже сейчас крупные компании организуют горячие линии, предоставляют юридические консультации, обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удалённой работы и онлайн-обучения. Сформированная в обществе культура добрых дел сегодня реализуется в конкретных проектах: это общие усилия и новые возможности, открывшиеся вопреки эпидемии.
На мывместе2020.рф всё это собрано вместе и разбито на тематические блоки с информацией, как и где можно воспользоваться описанными услугами.
Организации в разделе «Предложить помощь» могут разместить информацию о ресурсах, которыми они готовы поделиться, – продуктах, средствах, услугах и др. Также любой желающий может присоединиться к добровольческому сообществу (кнопка «Стать волонтёром») и узнать о возможностях оказания адресной поддержки тем, кому она особенно необходима в сложившихся обстоятельствах. Помимо этого, сайт аккумулирует позитивные новости о добрых инициативах и реальных поступках.
По информации пресс-службы министерства финансов РБ, единый волонтёрский штаб ОНФ запустил горячую линию по поддержке и координации помощи людям старше 60 лет и маломобильным категориям граждан. По телефону 21-24-42 можно обратиться в штаб за оказанием бытовой (покупка продуктов, лекарственных препаратов и др.), юридической, психологической помощи пожилым людям и маломобильным гражданам.
Волонтёры Бурятии помогут пожилым людям в период профилактики коронавируса
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Причиной стала неблагоприятная эпидемиологическая ситуация
У республики «золото» в командном зачёте, одиночных разрядах, смешанных парах, юношеском парном разряде
Сейчас производится откачка воды
Их установили возле социально важных объектов
Блогер удивляется большому количеству заборов и бездомных собак в городе
Житель состоит на учёте в Республиканском психоневрологическом диспансере
Он заранее разработал план преступления
На сегодня уже расселено 24 человека
Мужчина застрелил соседа, чей табун лошадей регулярно вытаптывал его посевы
По версии следствия, он продавал рельсы, выведенных из эксплуатации, по заниженным ценам
Следователи о проверке Баира Жамбалова на полиграфе: «Выявлены реакции, что он мог находиться за рулём автомобиля в момент ДТП»
От второго тестирования, ради которого приехали эксперты из Москвы, политик отказался
Полицейские задержали его по «горячим следам»
План организационных и санитарно-эпидемиологических мероприятий утвердил Игорь Шутенков
В кошельке лежали 7 тысяч рублей
Он украл кредитную карту своего нового знакомого