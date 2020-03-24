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Волонтёры Бурятии помогут пожилым людям в период профилактики коронавируса

Волонтёры Бурятии помогут пожилым людям в период профилактики коронавируса
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике создан единый штаб для оказания помощи пожилым

Единый волонтёрский штаб для оказания помощи пожилым людям в период профилактики коронавируса создан в Бурятии. Заявку на помощь добровольцев можно направить через мобильное приложение «ОНФ.Помощь» или по телефону единого колл-центра 8-800-200-34-11. Об этом сообщает официальный портал РБ.

Помимо этого, в рамках акции «#МыВместе» открылся агрегатор для граждан и организаций, которые хотят помогать другим в период борьбы с коронавирусом.

На сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь, стать волонтёром, узнать полезные новости. Уже сейчас крупные компании организуют горячие линии, предоставляют юридические консультации, обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удалённой работы и онлайн-обучения. Сформированная в обществе культура добрых дел сегодня реализуется в конкретных проектах: это общие усилия и новые возможности, открывшиеся вопреки эпидемии.

На мывместе2020.рф всё это собрано вместе и разбито на тематические блоки с информацией, как и где можно воспользоваться описанными услугами.

Организации в разделе «Предложить помощь» могут разместить информацию о ресурсах, которыми они готовы поделиться, – продуктах, средствах, услугах и др. Также любой желающий может присоединиться к добровольческому сообществу (кнопка «Стать волонтёром») и узнать о возможностях оказания адресной поддержки тем, кому она особенно необходима в сложившихся обстоятельствах. Помимо этого, сайт аккумулирует позитивные новости о добрых инициативах и реальных поступках.

По информации пресс-службы министерства финансов РБ, единый волонтёрский штаб ОНФ запустил горячую линию по поддержке и координации помощи людям старше 60 лет и маломобильным категориям граждан. По телефону 21-24-42 можно обратиться в штаб за оказанием бытовой (покупка продуктов, лекарственных препаратов и др.), юридической, психологической помощи пожилым людям и маломобильным гражданам.

коронавирус профилактика Бурятия карантин пожилые волонтеры добровольчество
 
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