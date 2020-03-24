В Забайкалье полицейские изъяли более 1,5 кг наркотиков

Общество, Фото: из архива

Правоохранители пресекли 7 фактов незаконного оборота наркотиков



За прошедшие сутки на территории города Читы и края сотрудники полиции пресекли семь фактов незаконного оборота наркотиков.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение фактов незаконного приобретения, хранения, изготовления и сбыта наркотических веществ, сотрудники органов внутренних дел в разных районах Забайкальского края и города Читы изъяли из незаконного оборота несколько граммов синтетического наркотика и около полутора килограммов наркотического средства растительного происхождения.



Так, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Забайкальскому краю совместно с сотрудниками наружных нарядов полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий в салоне автомашины «Тойота» обнаружили наркотик синтетического происхождения, подготовленный для дальнейшего сбыта. В отношении 41-летнего читинца возбуждено уголовное дело. Также наркотическое вещество синтетического происхождения было изъято полицейскими у 23-летнего читинца по месту его жительства.



Всего за прошедшие сутки в Кыринском, Оловяннинском, Сретенском, Петровск-Забайкальском районах сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота около полутора килограммов наркотического средства растительного происхождения. Изъятые образцы направлены на исследования, по результатам которых будут приняты правовые решения, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.





