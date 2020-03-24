В Бурятии сочинили песню о буузах





Жительница республики Должит Даксанова сочинила песню про популярное бурятское блюдо «Бууза» (слова и музыку). В песне говорится о том, какие буузы вкусные, как любят их и стар, и млад.Видео исполнения композиции появилось в паблике buryatski_online. Здесь сообщается о том, что Должит Дашиевна Даксанова работает музыкальным руководителем в одном из улан-удэнских детских садов. Общий стаж работы у неё солидный - 50 лет. Также она является отличником народного просвещения.