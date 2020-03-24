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В Бурятии сочинили песню о буузах

В Бурятии сочинили песню о буузах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жительница региона сочинила не только слова, но и музыку к композиции. Видео

Жительница республики Должит Даксанова сочинила песню про популярное бурятское блюдо «Бууза» (слова и музыку). В песне говорится о том, какие буузы вкусные, как любят их и стар, и млад.

Видео исполнения композиции появилось в паблике buryatski_online. Здесь сообщается о том, что Должит Дашиевна Даксанова работает музыкальным руководителем в одном из улан-удэнских детских садов. Общий стаж работы у неё солидный - 50 лет. Также она является отличником народного просвещения. 



- Должит Дашиевна родом из села Удунга Селенгинского района. Отлично поёт, сочиняет стихи, песни, музыку, играет на пианино в свои 72 года и, конечно же, работает с детьми в детском саду, передавая им свои знания бурятского языка и фольклора, - отмечается в соцсети.

Недавно в Сети появилось видео, как Должит Даксанова исполнила известную песню «Подмосковные вечера» на бурятском языке. Пользователи восхитились талантами жительницы региона: «Повезло детскому садику с таким работником», «Здоровья вам», «Талант».

Отметим, что в честь национального бурятского блюда слагают стихи. Также в Улан-Удэ на территории храмового комплекса «Ринпоче Багша» был установлен памятник буузе. С этой достопримечательностью с удовольствием фотографируются не только туристы, но местные жители.

Жители Бурятии очень любят это блюдо. В поисках новых вариаций вкусов и подачи рестораторы придумали даже двухэтажную буузу.

буузы
 
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